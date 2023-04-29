مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لمدة ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب أجل انعقاد الجلسة ساعة لعدم اكتمال النصاب".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ارجأ انعقاد الجلسة رقم 21 لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث ان العدد الكلي للنواب الحاضرين المقرر عقدها الساعة ١١ صباحا ٤٠ اربعون نائب فقط".ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة النووية فضلاً عن القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين.الجدول ادناه: