مجلس النواب يعقد جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢١)، من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الأول".واضاف أن "المجلس أجل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائيــة والبايولوجية".جدول اعمال جلسة اليوم ادناه: