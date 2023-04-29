البرلمان يرفع جلسته الى الثلاثاء المُقبل.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل".وشهدت الجلسة اليوم، تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.كما شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997.وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية، فيما أجل تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.وأجل أيضاً، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.وخلال الجلسة، قرر مجلس النواب استضافة مجلس الدولة بناءً على طلب مقدم من 163 نائباً في الجلسات المقبلة.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.