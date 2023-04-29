رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل واللجان لبحث هذه الملفات

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس المقبلة".وبحث الاجتماع، وفق البيان، "القوانين غير المُشرّعة الموجودة لدى اللجان الدائمة، والعمل على اقرارها خلال جدول زمني محدد".