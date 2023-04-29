الخارجية: إجلاء (7) مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستقبل سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة مظفر مصطفى الجبوري، (7) من المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، الذين تم إجلاؤهم بسبب الأحداث الجارية هناك، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة".وأضافت: "ثمّن السفير الدور الأخوي وجُهُود دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة الشقيقة في التعاون وتقديم كافة التسهيلات لإجلاء المواطنين العراقييّن العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى دولة الإمارات".وأشارت الوزارة الى انه "من جانبهم، أعرب المواطنين العراقيين عن شكرهم وتقديرهم إلى وزارة الخارجيَّة العراقيَّة لسرعة الاستجابة في عملية إجلائهم وأفراد أُسرهم".