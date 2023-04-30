نائب يطالب بتدويل القضية الايزيدية: لم تنصفنا الحكومات

وقال خليل في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ما حدث في سنجار قبل أيام من محاولة لإعادة 25 عائلة من المكون السني إلى القضاء وانتشار مزاعم اعتداء على جوامع هو محاولة لخلق فتنة وتأجيج الأوضاع وإحداث الشرخ بين المجتمع السنجاري"، منوهاً إلى أن "وزارة الهجرة استعجلت في قرار عودة هذه العائلات، إذ يجب أن تكون العودة مدروسة بشكل تام".وأضاف، أن "الأفكار المتطرفة لتنظيم داعش الإرهابي ووجود حزب العمال الكردستاني هما وراء خلق الفتنة في سنجار".واعتبر خليل، أن "اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق لتطبيع الأوضاع في ذلك القضاء هي مجرد حبر على ورق".وفيما أكد أن هناك "تقصيراً من الحكومات المتعاقبة تجاه الشعب الايزيدي"، طالب بـ"تدويل القضية الايزيدية وانصاف الايزيديين".