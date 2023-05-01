بمناسبة عيدهم.. رئيس الجمهورية يؤكد ‏دعمه لعمال العراق

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها السومرية نيوز، إنه "بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عمال العراق ونستذكر باحترام وتقدير كفاحهم ونضالهم الطويل في مسيرة البناء والإعمار".وتابع القول: "نؤكد دعمنا لعمال بلدنا لرفع قدراتهم وإسهامهم في بناء غد أفضل ومستقبل مزدهر".