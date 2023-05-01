إدارة الدولة يؤكد على إقرار الموازنة والالتزام بموعد الانتخابات المحلية

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد في بغداد الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة بمشاركة قيادات التحالف في ضيافة خميس الخنجر، وبحث المشاركون في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية ".وأضاف: "أكد التحالف على أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية واعلن الائتلاف يوم ١٠-٥-٢٠٢٣ كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة، كما اكد المشاركون التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي".وأشار الائتلاف الى ان "المشاركين بحثوا بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري".وبين انه "حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف".