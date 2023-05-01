الخارجية تحصي عدد العراقيين الذي تم اجلاؤهم من السودان

وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان وأحصينا حتى الان 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء".وأضاف، " 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان تم إجلاءهم حتى الان بينهم 16 مواطن سوري".