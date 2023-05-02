تكليف رئيس جديد لهيئة استثمار بغداد (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من الامانة العامة بتاريخ 27 من شهر نيسان الماضي وحصلت عليها السومرية نيوز، فأنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة لسيادته استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2011 ، تقرر تكليف الحسن جميل حسن رئيساً لهيئة استثمار محافظة بغداد".أدناه نص الوثيقة: