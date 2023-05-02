العراق وأمريكا يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف والوفد المرافق لها".وأضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة".وأشار الرئيس إلى أن "أهالي مدينة الموصل احتفلوا أمس بعيد الربيع بشكل عفوي وسعادة حيث لم يحتفلوا بهذه المناسبة منذ سنوات، لافتا فخامته أن الأوضاع في العراق تطورت إيجابيا بشكل ملموس".وأضاف رشيد أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا لترسيخ الأمن في البلاد وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتأهيل البنى التحتية للمدن ومكافحة الفساد".من جانبها، أكدت باربارا ليف "دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق وازدهار شعبه، والتطلع نحو تعزيز علاقات التعاون البنّاء وبما يخدم المصالح المشتركة".وأشارت إلى أنها "زارت مدينة البصرة في عام 2010 واليوم ترى اختلافا جذريا في الأمن والاستقرار، والتحسن في القطاع الخاص، مبينة أن هناك أمانا وحرية للناس في التحرك والتنقل في الشوارع".وأضافت أن "هذه الصورة الإيجابية نعمل على نقلها إلى الخارج، وسنشجع أعضاء الكونغرس على زيارة العراق والاطلاع على التحسن الكبير الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية".