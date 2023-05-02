مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة



السومرية نيوز – سياسية



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة.

ذكرت الدائرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرجأ انعقاد الجلسة رقم (٢٢) لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني". جدول الجلسة ادناه: