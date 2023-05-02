مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٢) ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول ".وأضافت: "ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة اليوم بحضور ٢٠٨نائبا".