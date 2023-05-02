مجلس النواب يصوت على قانون تمليك قطع أراضي لأحدى الشركات النفطية

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ببيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/الدورة (شركة عامة)".وأضافت: "مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021".وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الثانية والعشرين برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 208 نائبا".