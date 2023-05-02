طلب نيابي لاستجواب وزير التربية (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز مذيلة بتوقيع النائب أكرم العساف، انه "استنادا الى المادة (61/سابعا/ج) من الدستور العراقي والمادة (31) لسنة 2018 والمواد (56و58) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على موافقة النواب المرفقة أسمائهم وتواقيعهم طيا، أوجه الى وزير التربية (إبراهيم نامس ياسين) استجوابا بالموضوعات المرفقة طيا والمدعمة بالأسانيد والأدلة".