Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الأنبار.. تحرير مختطف وقتل "داعشيين" بعملية أمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الخارجية الامريكية: هناك ديناميكية واضحة في بغداد ووضع اقتصادي حيوي قائم

سياسة

2023-05-02 | 12:27
الخارجية الامريكية: هناك ديناميكية واضحة في بغداد ووضع اقتصادي حيوي قائم
3,213 مشاهدة

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى، باربرا ليف، اليوم الثلاثاء، ان هناك ديناميكية واضحة في بغداد ووضع اقتصادي حيوي قائم.

وقالت ليف في تصريح لعدد من الصحافيين، بينهم مراسل السومرية نيوز، ان "هناك ديناميكية واضحة في بغداد ووضع اقتصادي حيوي قائم"، موضحة: "نحن نحكم على اي قيادة في العراق من خلال الاجندة التي يضعونها وكيفية التطبيق".

وأضافت: "ما رايته من اولويات موضوعة هي زيادة الخدمات للشعب العراقي واصلاحات جذرية ومكافحة الفساد ومستعدون لدعم ذلك".

وأشارت ليف الى ان "زيارتها للعراق هي ان تسنح لها الفرصة لرؤية رئيس الوزراء والتقيت به امس"، مبينة انه "نرى ان السياسة الاقليمية والخارجية مدهشة، العراق يسعى لإعادة احياء العلاقات مع محيطه الاقليمي وهذا شيء يعود بالفائدة للشعب بالدرجة الأساس".

موضحة: "الاولويات التي ذكرها لي السوداني امس هي نفسها التي نعتقد انها مهمة للعراق"، مؤكدة: "ندعم عراق سيادي امن ومستقر".

ولفتت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى الى ان "اوبك بلس" بصورة عامة توجهنا مع اي قرار يصدر ويسهم باستقرار السوق العالمي".

وبينت ان "علاقة العراق والسعودية تتطور بشكل جيد جدا وهذا مهم للمنطقة برمتها، لكني ارفض التعليق على العلاقات بين بغداد وموسكو".

وأكدت ليف ان "الولايات المتحدة ليس لديها اي شان في السيطرة على سعر الدولار في العراق"، موضحة: "دائما ما كان لدينا حوار تظافري بيننا وبين العراق من حيث تقديم النصح والخبرات الفنية بهدف اصلاح القطاع المالي وهذا جاري من قبل المالية العراقية بشكل يتفق مع المعايير الدولية"، مبينة: "نرى هناك استقرارا في سعر الصرف حاليا وهذا مهم جدا ومستمرون بتقديم النصح للعراق بهذا الشأن".

وأشارت الى انه "بالنسبة لإصلاح الاقتصاد فان رئيس الوزراء العراقي بدء "على اعتاب الباب" جهد متعدد السنوات لن يحدث في ليلة وضحاها لإصلاح الوضع الاقتصادي"، مؤكدة ان "العراق من الدول التي تشهد وضعا اقتصاديا مر عليه الزمن ويعاني من البيروقراطية".

وبينت ليف ان "الشعب هو من سيحكم اولا حسب الافعال والنتائج"، مشددة على ان "هناك حاجة ماسة لتقوية القطاع الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الشبابية وكل العراقيين وتوفير الشفافية والالتزام بالسوق والقضاء على الرشى والبيروقراطية"، موضحة ان "العراق يحتاج تجاوز الاعتماد على النفط فقط".

وأكدت ليف ان "احدى الامور الخاصة بهذا الموضوع ربما يكون راس المال الاكبر هو الامكانية الواسعة للشباب العراقي فهو جيل يختلف عن الاجيال السابقة وله امكانيات قوية ممكن ان يحقق التغيير المنشود للاقتصاد العراقي".

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: "نرفض التعليق على ما تقوم به الشركات الايرانية في العراق، المقارنة بين الشركات الايرانية والامريكية اراهن على شركاتنا من حيث الجودة والنوعية، الشركات الامريكية في العراق تعمل في قطاع الطاقة منذ زمن وهي العمود الفقري في هذا المجال"، موضحة: "ما توفره الشركات الامريكية هي تكنولوجيا وخبرات عالمية رائدة والتزام تام بتوفير فرص عمل للعراقيين ونقل الخبرات والتدريب".

وبينت: "اصف التوجهات من خلال حزمتين اولها دبلوماسية والاخرة بناء الخبرات وتطوير القدرات"، موضحة انه "من المهم لبلد مثل العراق ان يناقش ويبحث ملف الماء على طاولة البحث مع تركيا وايران".

وأكدت ليف ان "موضوع استخدام المياه والاستحقاقات المائية هو موضوع مهم ويجب ان يناقش"، مشيرة الى ان "ايران تجنبت مباحثات تخص المياه لسنين طوال، ولكني سعدت عندما سمعت بوجود تفاوضات بين بغداد وطهران حول هذا الملف".

وأضافت: "نفكر في كيفية جلب خبرات جديدة لمساعدة العراق"، موضحة: "زرت العراق مرتين في 7 اشهر وهاتين غير كافيتين لان هذا البلد يستحق اكثر".

وبينت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: "انا مسؤولة عن صياغة السياسة في منطقة تبدأ من المغرب حتى اليمن، دعم العراق بالطريقة التي تحقق امنه واستقراره امر ضروري ومهم لنا".

وأضافت: "عندما أتي الى بغداد واتحدث مع القادة رفيعي المستوى نتحدث عن امور مهمة والعراق يرى نفسه بطريقة مغايرة تماما عما كان عليه قبل عشرين عاماً،33 سنة مضت عندما هدد صدام حسين بحرق تل ابيب وبدأ ببناء قواته ثم هاجم الكويت، وبرغم التحديات التي عاني منها العراق الا انه الان مختلف بشكل نوعي يساهم في تقوية امن المنطقة ويمارس دورا قياديا حقيقيا".

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Play
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة... سوق السامرائي - الحلقة ٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-02
Play
بغداد الجديدة... سوق السامرائي - الحلقة ٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-01
Play
نشرة ١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Play
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة... سوق السامرائي - الحلقة ٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-02
Play
بغداد الجديدة... سوق السامرائي - الحلقة ٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-01
Play
نشرة ١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-01
لقطات
Play
لقطات
نهاية الزعل الكبير بين السوداني والحلبوسي | بالمختزل
05:00 | 2023-05-01
Play
نهاية الزعل الكبير بين السوداني والحلبوسي | بالمختزل
05:00 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.