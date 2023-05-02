الحلبوسي لمسؤولة أمريكية: مجلس النواب يدعم الحكومة في تطبيق برنامجها

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل مساعدةَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، والوفد المرافق لها".وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك".وأشار الحلبوسي، وفق البيان الى، أن "العراق يتطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن مجلس النواب يدعم الحكومة في تطبيق برنامجها الحكومي؛ من أجل تحقيق التنمية في المجالات كافة".من جهتها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي "التزام بلادها بالعمل على تعزيز الشراكة، ودعم سعي العراق لتحقيق التنمية والاستقرار".