السيادة: عندما تصبح الاستجوابات انتقائية ولمصالح سياسية تفقد قيمتها



السومرية نيوز – سياسية



شدد النائب عن تحالف السيادة سالم مطر العيساوي، اليوم الأربعاء، على ضرورة ابعاد المؤسسة التربوية عن السياسة، فيما أكد أن الاستجوابات عندما تصبح انتقائية ولمصالح سياسية تفقد قيمتها.





وقال العيساوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "الرقابة والاستجواب صلاحية نيابي"، مستدركا "لكن، عندما تصبح الاستجوابات انتقائية ولمصالح سياسية ضيقة هنا المهنية تفقد قيمتها".



وأضاف عضو مجلس النواب، أن "المنطق يقول ((علينا ان نبعد المؤسسة التربوية عن السياسة))".