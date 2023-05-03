رئيس الجمهورية يدعو إلى إقرار قوانين توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين

السومرية نيوز – سياسة



دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين من الضغوطات التي يتعرضون لها والوقوف إلى جانبهم في تأدية دورهم المعطاء في بناء المجتمع.

وقال رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنين للجميع الإبداع والتألق في أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة".

وأشار الى انه "في هذه المناسبة نعيد التذكير بضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول إلى الأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا، وهذا يتطلب تضافر الجهود البنّاءة لخلق مناخات ثقافية وإعلامية تشخص السلبيات وتعطي الحلول وتتبنى بحيادية الإيجابيات".

وأضاف رئيس الجمهورية ان "منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم بدون قيد أو رقيب يعكس الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية التي قدم من أجلها الصحفيون تضحيات سخية على مر السنوات".

ولفت الى انه "يجب الحد من تأثير الإعلام السلبي على نهج مجتمعاتنا وفي نقل الوقائع والاحداث، وضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية، كما ندعو إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين من الضغوطات التي يتعرضون لها والوقوف إلى جانبهم في تأدية دورهم المعطاء في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره".

وتابع: "نحيي بإجلال وإكبار شهداء الصحافة الذين قدموا التضحيات والمواقف الشجاعة في نقل الحقيقة والكلمة الصادقة ومواجهة الإرهاب والظلم والاستبداد والعبودية، متمنين لجميع الإعلاميين الاستمرار في نهجهم الوطني في ترسيخ دور الإعلام وتعزيز التكاتف والأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا الواحد".