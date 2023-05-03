نائب: حق البرلمان في الاستجواب للمصلحة العامة وليس للاستهدافات السياسية

أكد القيادي في تحالف العزم، رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، أن حق البرلمان في الاستجواب للمصلحة العامة وليس للاستهدافات السياسية.

وقال الدهلكي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "البرلمان سلطة تشريعية ورقابية على مؤسسات الدولة لأجل المصلحة العامة أكفل لها الدستور حق الاستجواب".



وأضاف: "لا يحق (للبرلمان) استخدام هذا الحق للاستهدافات السياسية".