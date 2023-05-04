حسين عبد السادة بهير يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عملاً بأحكام المادة (7/ رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ادى بتاريخ اليوم الخميس الموافق 4 /5 /2023 عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسين عبد السادة بهير أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى".وأشار الى ان "اليمين القانوني جاء بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي".