البرلمان يرجئ انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله اجل انعقاد الجلسة رقم (٢٣) اليوم الخميس لمدة نصف ساعة".وأشارت الى ان "تأجيل انعقاد جلسة جاء سبب عدم اكتمال النصاب القانوني".