بحضور 185 نائباً.. البرلمان يعقد جلسة الـ7 فقرات

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 23، في الـــدورة الانتخابية الخامسة، بالسنـة التشريعية الثانية، خلال الفصـــل التشريعـــي الأول".وأضافت، أن "عدد حضور أعضاء مجلس النواب بلغ 185 نائباً".