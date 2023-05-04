مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم السبت المُقبل

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مجلس النواب رفع جلسته الاعتيادية الى يوم السبت المقبل".وكان مجلس النواب قد ناقش عدة فقرات خلال جلسة اليوم وكانت على النحو التالي:• مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012.• مجلس النواب أجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم اكتمال اغلبية الثلثين المنصوص عليها في المادة ٥٢ من الدستور.• مجلس النواب صوت ، على إضافة فقرة (استضافة رئيس مجلس الدولة) الى جدول اعماله.• مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لعام 1990.• مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲.• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.