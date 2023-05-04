رشيد يصل إلى لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، الى لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل، اليوم الخميس، إلى المملكة المتحدة، وكان في استقبال فخامته في المطار اللورد روبرت لوفين ممثل جلالة ملك بريطانيا العظمى".

وأضاف البيان "يرافق رئيس الجمهورية، في زيارته التي تأتي تلبية لدعوة رسمية لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني".