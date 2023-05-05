المجلس الأعلى يوجه دعوة للحكومة بشأن المشاريع الاستراتيجية

وقال الدفاعي خلال كلمة له في الديوان السياسي لمنظمة بدر، تابعاتها السومرية نيوز، ان "أهمية انتقال الحكومة من تقديم الانجازات السريعة التي أدّت دورها، الى رؤية تبدأ من خلالها بالمشاريع الاستراتيجية كأولوية مثل اكمال ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة، وتطوير القطاع الخاص، والاهتمام بالصناعة الوطنية والآليات الحديثة لتطوير الزراعة".وأضاف، ان " الانجازات جاءت من اجل استثمار الروح الايجابية في ديمومة التفاؤل والثقة عند أبناء شعبنا، وإحداث تغييرات واضحة في إدارة الدولة".