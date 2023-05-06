البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز - سياسة

قرر مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني". وتضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون العيد الوطني والقراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين.



