لمناقشة ميزانية المحافظات.. بدء اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية بدأت الاجتماع مع المحافظين، لمناقشة تخصيصات المحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية".وأشارت الى ان "الاجتماع اللجنة المالية مع المحافظين وقع بدار الضيافة".وتعقد المالية النيابية اجتماعات يومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما استضافت عددا من الوزراء لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتهم.وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري او بداية شهر حزيران القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية.وحدد تحالف ادارة الدولة وفي اجتماع موسع بحضور السوداني قبل ايام، يوم 10 أيار الجاري موعدا أخيرا لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.