الجلسة الـ 24.. البرلمان يؤجل وينهي التصويت على عدة مشاريع قوانين

السومرية نيوز – سياسة



قرر مجلس النواب، اليوم السبت 6 مايو/ايار 2023، إعادة وتأجيل عدة مشاريع قوانين خلال جلسة البرلمان الـ 24 المنعقدة برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي.





وأضافت، أن "البرلمان أجل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".



وأشار البيان الى، أن "مجلس النواب أجل أيضا، التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في 2022/10/11 والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى". وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أعاد مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 الى الحكومة بناءً على طلب منها".وأضافت، أن "البرلمان أجل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".وأشار البيان الى، أن "مجلس النواب أجل أيضا، التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في 2022/10/11 والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى".

واردف البيان، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية".

كما أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، بحسب البيان.

وتابع البيان، ان "مجلس النواب أنهى ايضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017".



وعقد مجلس النواب، اليوم السبت 6 مايو/ايار 2023، جلسة الـ 24 برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي، بحضور 175 نائباً.