معارة منذ 100 عام.. العراق يُعيد 6 ألف قطعة أثرية من بريطانيا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرت بمبنى السفارة العراقية في لندن، يوم الجمعة الماضي، وبمتابعة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مراسم استلام (6000) قطعة آثرية من بريطانيا كانت قد استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923".وأضاف: "وجاء ذلك على هامش زيارة رشيد إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث قرر رئيس الجمهورية إرجاع القطع الاثرية من لندن إلى بغداد خلال عودته إلى البلاد بعد اختتام زيارته الحالية إلى بريطانيا، وتسليم القطع أصوليا إلى المتحف العراقي".وأشار البيان الى، أن "المراسم حضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وسفير جمهورية العراق لدى بريطانيا جعفر الصدر، والمدير العام للمتاحف البريطانية، والمدير العام لمتحف لندن، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والمختصين والمنقبين من العراق وبريطانيا".