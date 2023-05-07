النزاهة النيابية توجه سؤالاً برلمانياً لمدير عام شركة نفط الوسط (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن نصيف وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "استنادا للمادة (61/ سابعا) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمواد (53،51،50) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، فإنه تم توجيه سؤلاً برلمانيا إلى وزارة النفط يتضمن الاتي: "ما السند القانوني لارساء المناقصين المرقمتين (058-sc-22-ebs) (045-sc-22ebs) لصالح شركة روض العطاء، رغم وجود مخالفات وشبهات وهدر بالمال العام".وطالبت نصيف، بـ"تزويد لجنتها بكافة الأولويات الخاصة بشركة (روض العطاء)".