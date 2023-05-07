المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي تطبيق حساب الخزينة الموحد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير المالية طيف سامي محمد ترأست، اليوم، الاجتماع التشاوري مع خبراء صندوق النقد الدولي (الميتاك) عبر قنوات التواصل المرئي بشأن متطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد 𝗧𝗦𝗔، بحضور مدير عام دائرة المحاسبة والفريق الوزاري المعني بالمشروع، الى جانب مشاركة المدراء العامين لمصارف الرافدين والعقاري والمصرف العراقي للتجارة، وممثلي مصارف الرشيد والصناعي والزراعي والنهرين الإسلامي".وناقش الاجتماع "المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة، واستعراض المراحل القادمة لتنفيذ مشروع TSA وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة، فضلا عن بحث مدى استجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنة الاتحادية العامة وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات والادارة النقدية وغيرها".وأشارت الوزيرة إلى أن "الوزارة حريصة على التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية بما ينسجم مع جهود مواجهة التحديات وتيسير اجراءات التمويل بأوقات قياسية".واوضحت ان "تطبيق الحساب سيتيح امكانية مراقبة حركة سير التمويلات الى وحدات الانفاق وتحديد المتبقي في حسابات الدوائر واستعادته لصالح خزينة الدولة، فضلا عن تشخيص الوحدات التي لازالت خارج منظومة توطين الرواتب، الى جانب ان المشروع سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساهم في عمليات المحاسبة وتشخيص الاخطاء ومعالجتها لحظياً".وبينت وزير المالية "السعي الى الاتفاق مع فريق الدعم في البنك الدولي على مشاركة الكوادر العراقية ضمن برامج تأهيلية موسعة بأشراف البنك الدولي، بهدف تعزيز خبرات ومهارات الكوادر العاملة على الحساب ، وضمان نجاح ادارته بمهنية وكفاءة عاليين".