العراق والولايات المتحدة يبحثان التعاون في مجال الإصلاح المصرفي

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبلت وزير المالية طيف سامي محمد سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي، جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والولايات المتحدة ، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار".وأضاف انه "تم التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة ، الى جانب بحث امكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد عبر تهيئة الظروف البيئية الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية".