اللجنة المالية تستضيف هيئة النزاهة لمناقشة موازنتها

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية استضافت هيئة النزاهة لمناقشة موازنتها".وتواصل اللجنة المالية النيابية استضافة الوزراء ورؤساء الهيئات منذ حوالي أسبوع لمناقشة مشروع قانون موازنة 2023.