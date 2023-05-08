الحلبوسي: نشيد بقرار عودة سوريا للجامعة العربية

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "بصوت عربي مخلص ومن منبر اتحاد البرلمان العربي في بغداد، طالبنا بعودة الشقيقة سوريا إلى محيطها العربي، ومن أرض الشام الغالية مع أشقائنا رؤساء البرلمانات العربية أكدنا دعم هذا الخيار".وأضاف، "اليوم نشيد بقرار مجلس الجامعة العربية استئناف مشاركة الوفد السوري في اجتماعاتها، فمبارك لسوريا الشقيقة هذه العودة".وأفاد بيان للجامعة العربية بأن وزراء الخارجية العرب تبنوا رسميا -في اجتماعهم أمس الأحد- قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.