البرلمان يرجئ انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".



ادناه وثيقة جدول اعمال جلسة اليوم: ـ





