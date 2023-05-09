البرلمان يعقد جلسته الـ25 ويمدد فصله التشريعي لحين اقرار الموازنة

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا.





وأضافت، أن "الجلسة شهدت حضور 192 نائباً".



وأشارت الدائرة الى، أن "مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة". وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أفتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 بالفصـــل التشريعـــي الاول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضافت، أن "الجلسة شهدت حضور 192 نائباً".وأشارت الدائرة الى، أن "مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة".

يشار الى ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت يوم أمس الاثنين، عن جدول أعمال جلستي يوم الثلاثاء والأربعاء.