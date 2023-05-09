المالية النيابية: لا توجد جدية بتعديل سلم الرواتب وهذه تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي

وقال سند في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموازنة عززت سطوة المركز على حساب المحافظات بالتخصيصات المالية وعملت على اضعاف موازنات محافظات الجنوب والفرات الأوسط".وأشار الى ان "اللجنة المالية لم توافق على محاولة أضعاف المحافظين وتقويه الوزراء"، موضحا انه "سيتم إضافة مبلغ اجمالي بقيمة ستة تريليون دينار تخصص للمحافظات واثنين تريليون حصة البترودولار".*قانون الضمان تقاعد العمالوأضاف ان "اللجنة المالية غير متفرغة لقانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ولدينا يوميا أكثر من خمس استضافات"، مبينا أن "هناك ضغط كبير على اللجنة من قبل ائتلاف ادارة الدولة ونعمل على تمديد القانون لنهاية الشهر الجاري لاقرار الموازنة".ولفت عضو مجلس النواب الى، ان "لجنة العمل واللجان القانونية المختصة بالنظر في قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ما يزالون يعملون على القانون"، مبينا انه "لم تكلفنا أي لجنة بقراءة هذا القانون ولا يوجد أي فريق متفرغ للنظر بهذا القانون".*سلم الرواتبوأوضح ان "سلم الرواتب هو مشروع خاص وخارج الموازنة وتبلغ تكلفة المشروع من 8 الى 11 ترليون دينار"، مؤكدا لا يوجد جدية في إقرار هذا المشروع من قبل أعضاء مجلس النواب".وبين ان "سلم الرواتب حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المختصة لم تصادق عليه ويحتاج الذهاب الى مجلس الوزراء لإقراره".