مجلس النواب يرفع جلسته

قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائباً.



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة يوم غد، خصصت للتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.