النزاهة البرلمانية: استضافة مدير مصافي الوسط الخميس المقبل

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، عن استضافة مدير عام مصافي الوسط الخميس المقبل.



وقال مصدر باللجنة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "يوم الخميس سيتم استضافة مدير عام مصافي الوسط في مجلس النواب".



وأضاف المصدر البرلماني أن "الاستضافة هي لاستعراض وضع المصافي واين وصلت"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.