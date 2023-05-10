برلمانية تنسحب من تقدم وتنضم لتحالف العزم

وقالت الجبوري، في منشور تابعته السومرية نيوز: "انطلقنا من مبدأ تحقيق مصلحة جمهوري وأبناء محافظتي في كركوك وايفاءً بالتزاماتي مع أهلي، أعلن وعلى بركة الله، الانضمام الى تحالف العزم؛ لتحقيق هذا الهدف".وأعلنت عضو مجلس النواب، عن محافظة كركوك، ساهرة الجبوري، يوم أمس الثلاثاء، الانسحاب من تحالف تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.وعزت سبب الانسحاب الى "السيطرة والتحكم في بعض مؤسسات كركوك حكراً دون أن يكون لها قرار أو رأي ولتجنب الوصول إلى مرحلة التقاطع التام مع بعض النواب في تحالف تقدم ".