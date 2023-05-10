مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة



السومرية نيوز – سياسية



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لنصف ساعة".



وأضاف البيان أن "تأجيل انعقادها جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني".



ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم فقرة واحدة متمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.