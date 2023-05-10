البرلمان يعقد جلسته ويبدأ بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي .

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، محسن المندلاوي ، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 26، بالفصـــل التشريعـــي الأول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".