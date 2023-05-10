البرلمان يرفع جلسته ويحدد موعداً جديداً للتصويت على "الضمان الاجتماعي"

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته على أن يستأنف التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في الجلسة المقبلة".وأشار البيان، إلى أن جلسة اليوم شهدت التصويت على "٣٥ من أصل ١١٠ مواد".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي.