إدارة الدولة يحدد موعداً أولياً لإقرار الموازنة

وذكر بيان للائتلاف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني و رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي".وناقش المجتمعون "المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية".وحدد الائتلاف "يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".وفي الشأن الانتخابي، دعا الحاضرون إلى "تهيئة كل المستلزمات لإتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام".