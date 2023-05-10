السامرائي و "أبو مازن" يبحثان خطوات "العزم" مع التطورات السياسية

وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن السامرائي استقبل الجبوري "عقب انتهاء الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة وجرى خلال اللقاء التداول حول الخطوات القادمة لتحالف العزم وفقاً للتطورات في الشأن السياسي"كما بحث اللقاء "ملف المحافظات المحررة وضرورة التنسيق والتعاون من أجل تحسين ظروفها ورفع مستوى الخدمات وملف انتخابات مجالس المحافظات".