رئيس الجمهورية يصل اربيل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد، وصل اليوم الخميس إلى مدينة أربيل".وأضاف: "من المقرر ان يشارك رئيس الجمهورية في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الملا مصطفى البارزاني".