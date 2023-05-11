بالوثيقة.. السوداني يعاقب 21 مديراً عاماً: "فشلوا في الأداء الوظيفي"

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر، والمنعقدة بتاريخ 2/5/2023، قرر نقل مدير العام المذكور أسماءهم في الجدول الى درجة أدنى من الدرجات التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، استنادا الى القرار التشريعي (880 لسنة 1988)؛ لفشله في أداء واجباته الوظيفية".الوثائق والجدول ادناه: ـ