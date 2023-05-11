الحكيم: انجاح تجربة "تحالف إدارة الدولة" يدفعنا لمزيد من التعاون والعمل المشترك

وقال الحكيم في كلمة له خلال افتتاح متحف بارزاني الوطني وتابعته السومرية نيوز: "التاريخ يمثل ذخيرة الأجداد، وتراث الآباء ومسارات الأسلاف وهو بعد ذلك عِبر ودروس من الماضي بكل ما تحمله من مرارات وانتصارات ومتغيرات، ومواقف وموانع، ومنح ومحن، وفرص وتهديدات وغيرها مما يساعد الشعوب على توثيق التجارب ومراجعتها، وتنضيج المشاريع والرؤى بما يحقق التراكم والاستمرار والتقدم، وهنا تكمن أهمية التأريخ وتوثيقه ودراسته والأخذ به".وأضاف: "لا شك أن النضال الكردي الطويل ضد الاستبداد والتهميش والاقصاء والتمييز قد ارتبط وثيقاً مع الجهود والتضحيات الكبيرة لأبناء شعبنا العراقي الكريم في مختلف عناوينه ومساحاته".وأوضح ان "في كل بقعة من بلادنا نتلمس العمل المشترك والدماء الممزوجة بحب الوطن والنوايا الخالصة التي تآخت وتعاهدت على أهداف نبيلة موحدة في مقدمتها: الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والتعايش السلمي".وبين الحكيم: "نرى من الأهمية بمكان، توحيد الجهود والمواقف لإنجاح وإكمال خطوات وعمليات بناء مؤسسات الدولة العراقية ضمن سياقاتها الدستورية والسياسية الصائبة التي تنعكس على مجتمعنا وشعبنا ووطننا بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان.وأشار الى، ان "انجاح تجربة (تحالف إدارة الدولة) وتدعيم مسارات الحكومة العراقية الجديدة ضمن جهودها التنموية والخدمية ونواياها الطيبة في خدمة جميع أبناء شعبنا العراقي من زاخو الى البصرة".وتابع رئيس تيار الحكمة: "في ظل الاستقرار السياسي والتفاؤل المجتمعي والتفاعل الإقليمي والدولي، يجب أن تدفعنا إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك لنقل العراق من مراحله ومساراته السابقة إلى مرحلة الثبات والنشاط والفاعلية والتأثير الإيجابي".