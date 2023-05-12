حركة بابليون: احترام الدولة والقانون يكون من خلال اللجوء الى المحاكم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحرب في أوكرانيا.. رسالة سرية تخص "الهجوم المضاد"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455821-638195055204032493.png
حركة بابليون: احترام الدولة والقانون يكون من خلال اللجوء الى المحاكم
سياسة
2023-05-12 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
408 مشاهدة
اكدت حركة بابليون، اليوم الجمعة، ان احترام الدولة والقانون يكون من خلال اللجوء الى المحاكم لأحقاق الحق والمطالبة بالحقوق.
وقال الناطق باسم الحركة، دريد جميل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرضنا ومنذ سنوات الى التشهير ونشر الاكاذيب من جهات سياسية وهي حالة شائعة في العمل السياسي، ولكن ان نتعرض الى التشهير من قبل جهات دينية، تريد ان تشارك في العملية السياسية، وتدعي بضرورة تأسيس دولة مدنية، دولة مواطنة، دولة مساواة تحترم القانون والنظام والمحاكم، فهذا امرٌ محزن وغير مقبول".
وأضاف، ان"احترام الدولة والقانون يكون من خلال اللجوء الى المحاكم لاحقاق الحق والمطالبة بالحقوق، وليس التشهير بالاخرين في وسائل الاعلام من اجل تسقيطهم سياسيا لصالح جهات واحزاب سياسية أخرى".
وتابع :"نحن نريد من كنائسنا أن تكون صوت الحق الذي يدافع عن الجميع وفق الطرق القانونية التي يُقرها الدستور، وان تكون مراقبة لعملنا السياسي، ولكن لن نقبل ان تكون مشاركة في العمل السياسي وتدعم تجمع حزبي ضد اخر او تدعم مرشح حزبي ضد اخرين، ونحن ابناء الكنيسة جميعا وحصل غيرنا على فرصة التمثيل السياسي للمكون المسيحي بنفس الاليات الانتخابية التي حصلنا عليها ونتائج الانتخابات مسجلة منذ ٢٠٠٥ وهي تشهد لهذه الحقيقة".
وأشار الى، انه "نحن نؤمن ان القضاء العراقي منصفٌ، وهو يتعامل وفقَ الطرق القانونية، ويراجع قراراته وفق توفر المعطيات والادلة، وسبق وردَّ دعوى على رجل الدين في قضية سابقة، مثلما استدعى غيره من رجال الدين من مختلف الاديان للمثول امامه في شكاوى ضدهم"، مردفا :" مستعدون للمثول امام القضاء في اي محكمة للدفاع عن اي تهمة موجهة إلينا، في اي مكان من العراق الحبيب، ولكن ليس عبر وسائل الاعلام بل وفق شكاوى قانونية، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولية اي سلوك مسيء يبدو من اي عضو من اعضاء تجمعنا".
ولفت الى، ان "احترامنا وتقديرنا لكنائسنا ولكل رجال الدين الذين بحملون في قلبهم وحياتهم الغفران ويسعون الى المصالحة ويبحثون عن الحق والعدالة، ولا يُفسدون قلوبهم بالبغض والعداوة واثارة الفوضى ونشر التحريضات المسيئة عوض ان تنشر تعاليم الايمان وتبعث في قلوب المؤمنين الطمأنية".
واكد جميل، على "التعهد امام جماهيرنا التي انتخبتنا وفق الدستور، مثلما انتخب مَن سبقونا بنفس الاليات الدستورية، اننا سندافع عن اصواتهم وفق القانون، ونحافظ على السلم المجتمعي، وندعم الدولة في تنفيذ برامجها، وحياتنا فداء للكنيسة وتاريخها العريق فنحن ابنائها وتعلمنا من اهلنا ان الله عزَّ وجلّ هو الذي يحفظها ويرعاها".
واختتم: "لنحكم صوت العقل والضمير وندافع معا كمسيحيين عن حقوقنا كل واحد من موقعه، فشعب العراق يعرفنا اننا ابناء السلام وصانعي السلام".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
33.8%
03:27 | 2023-05-11
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:27 | 2023-05-11
بالوثيقة.. السوداني يعاقب 21 مديراً عاماً: "فشلوا في الأداء الوظيفي"
سياسة
28.2%
03:33 | 2023-05-11
بالوثيقة.. السوداني يعاقب 21 مديراً عاماً: "فشلوا في الأداء الوظيفي"
03:33 | 2023-05-11
النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام
رياضة
21.5%
07:31 | 2023-05-11
النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام
07:31 | 2023-05-11
حادثة في جامعة البصرة.. طالبة تتعرض للطعن بالسكين وهذه حالتها الصحية
محليات
16.5%
03:43 | 2023-05-11
حادثة في جامعة البصرة.. طالبة تتعرض للطعن بالسكين وهذه حالتها الصحية
03:43 | 2023-05-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
Celebrity
الفنان مجد الخضر - الحلقة ١٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-05-08
الأكثر مشاهدة
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
بالمختزل
أحجية السلّم والثعبان في العراق.. غموض يكتنف عدالة الرواتب! - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-09
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.